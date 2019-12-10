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Хачанов рассказал о подражании Надалю

10 декабря 2019, 23:47
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Россиянин Карен Хачанов поделился мнением о первой ракетке мира Рафаэле Надале. Испанец обыграл его в недавнем матче на групповом этапе Кубка Дэвиса.

— Когда Рафа предпочитал более длинные шорты, я пытался ему подражать, — цитирует россиянина официальный сайт ATP Tour. — Даже «Вамос!» кричал, копировал его удары и выбирал ракетки и вещи в его стиле. Потом прекратил.

Хачанов и Надаль встречались семь раз. Все семь матчей выиграл испанец.

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