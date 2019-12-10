Хачанов рассказал о подражании Надалю

Россиянин Карен Хачанов поделился мнением о первой ракетке мира Рафаэле Надале. Испанец обыграл его в недавнем матче на групповом этапе Кубка Дэвиса.

— Когда Рафа предпочитал более длинные шорты, я пытался ему подражать, — цитирует россиянина официальный сайт ATP Tour. — Даже «Вамос!» кричал, копировал его удары и выбирал ракетки и вещи в его стиле. Потом прекратил.

Хачанов и Надаль встречались семь раз. Все семь матчей выиграл испанец.