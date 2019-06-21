Хачанов проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Халле

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов завершил выступления на турнире в немецком Халле, уступив в двух сетах итальянцу Маттео Берреттини – 2:6, 6:7 (4:7).
Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
В полуфинале Берреттини встретится с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев (Германия).
Халле (Германия)
Турнир ATP Noventi Open
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Маттео Берреттини (Италия) – Карен Хачанов (Россия, 3) – 6:2, 7:6 (7:4)
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