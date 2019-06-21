Хачанов проиграл Берреттини в четвертьфинале турнира в Халле

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов завершил выступления на турнире в немецком Халле, уступив в двух сетах итальянцу Маттео Берреттини ​– 2:6, 6:7 (4:7).

Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

В полуфинале Берреттини встретится с победителем пары Давид Гоффен (Бельгия) – Александр Зверев​ (Германия).

Халле (Германия)

Турнир ATP Noventi Open

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Маттео Берреттини (Италия) – Карен Хачанов (Россия, 3) – 6:2, 7:6 (7:4)