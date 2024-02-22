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22 февраля, 16:44

Хачанов на отказе Руусувуори вышел в полуфинал турнира в Дохе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото AFP

Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Дохе (Катар).

В четвертьфинале Хачанов играл против финна Эмиля Руусувуори. Соперник россиянина снялся с матча после трех проигранных геймов в первом сете.

В полуфинале турнира Хачанов сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия, 2) - Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:0 отказ 2-го игрока

Теннис
Карен Хачанов
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