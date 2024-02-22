Хачанов на отказе Руусувуори вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Карен Хачанов пробился в полуфинал турнира в Дохе (Катар).
В четвертьфинале Хачанов играл против финна Эмиля Руусувуори. Соперник россиянина снялся с матча после трех проигранных геймов в первом сете.
В полуфинале турнира Хачанов сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Карен Хачанов (Россия, 2) - Эмиль Руусувуори (Финляндия) — 3:0 отказ 2-го игрока
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