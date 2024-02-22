Бублик не сумел выйти в полуфинал турнира в Дохе
Казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл австралийцу Алексею Попырину в четвертьфинале турнира в Дохе (Катар) — 4:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 18 минут.
В полуфинале Попырин сыграет с победителем пары Эмиль Руусувуори (Финляндия) — Карен Хачанов (Россия, 2).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Алексей Попырин (Австралия) — Александр Бублик (Казахстан, 4) — 6:4, 6:4
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