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20 февраля, 22:43

Монфис отыграл девять сетболов и вышел во второй круг турнира в Катаре

Руслан Минаев
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Француз Гаэль Монфис победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 6:1, 7:6 (11:9).

Матч длился 1 час 44 минуты. Во втором сете Монфис проигрывал со счетом 2:5. Всего во второй партии теннисист сумел отыграть девять сетболов и реализовал матчбол только с четвертой попытки.

Следующим соперником Монфиса станет Чжан Чжичжэнь (Китай).

Доха (Катар)

Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open

Призовой фонд 1 395 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Гаэль Монфис (Франция, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (11:9)

Теннис
Гаэль Монфис
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