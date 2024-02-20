Монфис отыграл девять сетболов и вышел во второй круг турнира в Катаре
Француз Гаэль Монфис победил нидерландца Ботика ван де Зандсюлпа в первом круге турнира в Дохе (Катар) — 6:1, 7:6 (11:9).
Матч длился 1 час 44 минуты. Во втором сете Монфис проигрывал со счетом 2:5. Всего во второй партии теннисист сумел отыграть девять сетболов и реализовал матчбол только с четвертой попытки.
Следующим соперником Монфиса станет Чжан Чжичжэнь (Китай).
Доха (Катар)
Турнир ATP Qatar ExxonMobil Open
Призовой фонд 1 395 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Гаэль Монфис (Франция, WC) — Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — 6:1, 7:6 (11:9)
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