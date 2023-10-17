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Федерер: «Всякий раз, когда я вижу Надаля на корте, он как тигр в клетке»

Алина Савинова
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Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер рассказал о разнице в поведении на корте между ним и испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я недостаточно знаю Рафаэля за пределами площадки, но он как тигр в клетке всякий раз, когда я вижу его на корте, а я чувствую себя очень расслабленным как на корте, так и за его пределами. Он невероятно энергичный, всегда разогревается, всегда в движении, и, кажется, что у него на уме всегда матч. Я не знаю, настолько мы противоположны. Но да, думаю, что в какой-то степени я могу быть более спокойным и расслабленным в отличие от него, особенно когда дело касается игры», — цитирует Федерера Tennis World.

42-летний швейцарец является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» и победителем 111 турниров ATP. Он завершил карьеру в 2022 году после выступления в Кубке Лейвера, который проходил в конце сентября в Лондоне. На счету 37-летнего Надаля 22 титула «Большого шлема» и 92 титула АТР в одиночном разряде.

Всего теннисисты провели 40 официальных матчей друг против друга. Последний раз они встречались на Уимблдоне-2019. Тогда Федерер обыграл Надаля в четырех сетах.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Roger_Federer/138865/roger-federer-identifies-personality-difference-between-him-rafael-nadal/
Теннис
Рафаэль Надаль
Роджер Федерер
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