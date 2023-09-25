Федерер: «Мне бы очень хотелось посмотреть на Алькараса и Джоковича в одной команде в Кубке Лейвера-2024»

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер надеется, что серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас выступят в одной команде в Кубке Лейвера в 2024 году.

«Честно признаться, я хотел бы снова увидеть Новака [в Кубке Лейвера]. Мне бы очень хотелось посмотреть на Алькараса и Новака в одной команде. Мне приятно видеть, как это происходит», — цитирует Федерера Sportskeeda.

Также, по его мнению, россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев могли бы украсить турнир, выступив за сборную Европы.

«Медведев, очевидно, был бы великолепен. Мне также нравится наблюдать за Рублевым. Я думаю, он очень старался, но для него это были тяжелые выходные», — добавил швейцарец.

Команда мира досрочно стала победителем Кубка Лейвера-2023, обыграв команду Европы со счетом 13:2. В турнире принимал участие российский теннисист Андрей Рублев, который представлял сборную Европы.