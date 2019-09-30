Эванс и Норри вышли во второй круг турнира в Пекине
14:51
Представители Великобритании Кэмерон Норри и Дэниэл Эванс вышли во второй круг турнира в Пекине.
Кэмерон Норри обыграл в первом круге турнира чилийца Кристиана Гарина — 7:6 (7:5), отказавшегося от продолжения матча, а Дэниэл Эванс — китайца Ли Чжэ — 6:3, 6:4.
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 515 225 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дэниэл Эванс (Великобритания, Q) — Ли Чжэ (Китай, WC) — 6:3, 6:4
Кэмерон Норри (Великобритания, Q) — Кристиан Гарин (Чили) — 7:6 (7:5), 1:0 отказ 2-го игрока
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