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Божович: «Джокович — святой. Он лучший спортсмен Сербии всех времен»

Зарина Халимхонова
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Черногорский футбольный тренер Миодраг Божович в комментарии для «СЭ» назвал теннисиста Новака Джоковича лучшим спортсменом Сербии всех времен.

«Джокович — самый лучший спортсмен всех времен Сербии и один из лучших на планете. Травмы и возраст берут свое, но не у него! Новак очень следит за собой и своим питанием. Делает все, чтобы остаться в пиковой форме. У него большое желание играть в теннис, и еще года 2-3 точно поиграет. В ближайшее время не вижу, чтобы кто-то смог его вытеснить. Он лидирует долгое время. У нас все смотрят его матчи вместо местных новостей. Джокович из другого мира. Он святой!» — сказал Божович «СЭ».

22 апреля серб стал спортсменом года по версии Laureus. 20 апреля Джокович снялся с «мастерса» в Мадриде.

Миодраг Божович
Новак Джокович
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Новак Джокович стал спортсменом года по версии Laureus

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