Медведев пошутил о призе в Мексике: «Как будто выиграл чемпионат мира»

Медведев сравнил приз на Лос-Кабосе с кубком чемпионата мира

Российский теннисит Даниил Медведев пошутил о призе, который выиграл на турнире в Лос-Кабосе.

«Ощущение, будто я только что выиграл чемпионат мира, вам так не кажется?» — написал Медведев в Twitter-аккаунте.

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.