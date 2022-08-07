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Сегодня, 14:31

Медведев пошутил о призе в Мексике: «Как будто выиграл чемпионат мира»

Медведев сравнил приз на Лос-Кабосе с кубком чемпионата мира
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисит Даниил Медведев пошутил о призе, который выиграл на турнире в Лос-Кабосе.

«Ощущение, будто я только что выиграл чемпионат мира, вам так не кажется?» — написал Медведев в Twitter-аккаунте.

В финале турнира в Лос-Кабосе 26-летний Медведев обыграл Норри со счетом 7:5, 6:0. Для первой ракетки мира это первый выигранный финал в 2022 году — последний раз россиянин побеждал в сентябре 2021 года на US Open.

Источник: https://twitter.com/sushil26/status/1556130580647055360?s=20&t=KXQf6JAfP3J7iWs79i5yzw
Теннис
Даниил Медведев
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