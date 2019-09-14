Даниил Медведев: «Для соперников я неприятный долговязый русский парень»

Россиянин Даниил Медведев, который является четвертой ракеткой мира, рассказал, как его воспринимают соперники. В сентябре Медведев впервые в карьере дошел до финала турнира «Большого шлема» — в япти сетах он уступил Рафаэлю Надалю на US Open.

— Я постоянно размышляю о слабых сторонах соперника: «Что сделать, чтобы он не смог отбить мой мяч?» Даже в матче с Новаком Джоковичем (который и сам гениально играет от обороны) я старался сделать меньше ошибок, чем он, и постоянно его тормозил. Думаю, если опросить моих оппонентов, то на корте я тот неприятный долговязый русский парень?, — цитирует Vogue Russia Медведева.