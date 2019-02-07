Циципас - о победе над Федерером на Australian Open: "Сбылась моя мечта"

Греr Стефанос Циципас высказался по поводу своей победу над швейцарцем Роджером Федерером на Australian Open-2019. По словам теннисиста, сбылась его мечта.

- Сбылась моя мечта, после этого матча мой мозг взрывался, - приводит официальный сайт ATP слова Циципаса. - Это был волшебный момент, я никогда его не забуду. Победа над кумиром… Первый раз всегда становится особенным. Вероятно, что когда мы в следующий раз снова встретимся на корте, все будет по другому, и он уже будет знать, чего ожидать от меня. Ядолжен быть более подготовленным к этому. Мне нравится играть против таких игроков. Вы можете многому научиться при любом исходе матча.



Циципас добрался до полуфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.