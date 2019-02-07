14:32 | Теннис — ATP

Циципас - о победе над Федерером на Australian Open: "Сбылась моя мечта"

Обсудить
0

Греr Стефанос Циципас высказался по поводу своей победу над швейцарцем Роджером Федерером на Australian Open-2019. По словам теннисиста, сбылась его мечта.

- Сбылась моя мечта, после этого матча мой мозг взрывался, - приводит официальный сайт ATP слова Циципаса. - Это был волшебный момент, я никогда его не забуду. Победа над  кумиром… Первый раз всегда становится особенным. Вероятно, что когда мы в следующий раз снова встретимся на корте, все будет по другому, и он уже будет знать, чего ожидать от меня. Ядолжен быть более подготовленным к этому. Мне нравится играть против таких игроков. Вы можете многому научиться при любом исходе матча.
 

Циципас добрался до полуфинала, где проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. Победителем турнира стал серб Новак Джокович.

Загрузка...
Материалы других СМИ