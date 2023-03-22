Чесноков: «Вылет Медведева с ранней стадии турнира в Майами пошел бы ему на пользу»

Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков считает, что ранний вылет Даниила Медведева с турнира в Майами даст ему возможность отдохнуть от высокого соревновательного темпа.

«Когда я просматривал сетку турнира в Майами, то подсознательно ожидал не найти там фамилии Медведева. Предполагал, что он мог сняться с соревнований и немного отдохнуть. Все-таки за последний месяц человек провел 20 матчей, вышел в финал четырех турниров подряд. Но нет — в числе участников он значится... Понятно, никто не желает соотечественнику поражения. Однако если Даниил вылетит с турнира уже на ранних стадиях, это может пойти ему на пользу. У него появится возможность подогнать физические кондиции, поработать над техникой», — приводит слова Чеснокова Betonmobile.ru.

Турнир пройдёт в Майами с 22 марта по 2 апреля. Призовой фонд соревнований составляет $ 8 800 000. Действующим обладателем титула является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.