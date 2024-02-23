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23 февраля, 06:36

Чесноков: «Меншик очень хорошо двигался несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева от Якуба Меншика в 1/4 финала турнира в Дохе.

«Я не знаю. Скажем, если брать игрока 120-го в мире, он вчера прошел Маррея. Маррей концовку третьего сета все-таки сыграл слабовато. Меншик хороший игрок, очень хорошо двигается по корту несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели в матче. Он все возвращал на ту сторону и даже огрызался и мог добавить темпа», — цитриует Vprognoze.ru Чеснокова.

В полуфинале Меншик встретится с французом Гаэлем Монфисом.

Андрей Рублев. Рублев проиграл чеху Меншику в четвертьфинале турнира в Дохе
Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/tennis/11550422-chesnokov-prokommentiroval-porazhenie-rubleva-ot-116-j-raketki-mira-na-turnire-v-dohe.html
Теннис
Андрей Рублев
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