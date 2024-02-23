Чесноков: «Меншик очень хорошо двигался несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал поражение Андрея Рублева от Якуба Меншика в 1/4 финала турнира в Дохе.

«Я не знаю. Скажем, если брать игрока 120-го в мире, он вчера прошел Маррея. Маррей концовку третьего сета все-таки сыграл слабовато. Меншик хороший игрок, очень хорошо двигается по корту несмотря на то, что острые мячи Рублева хорошо летели в матче. Он все возвращал на ту сторону и даже огрызался и мог добавить темпа», — цитриует Vprognoze.ru Чеснокова.

В полуфинале Меншик встретится с французом Гаэлем Монфисом.