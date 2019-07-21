Владимир Сальников: "Изначально было семь претендентов, но выбрали Казань"

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников рассказал о назначении Казани столицей чемпионата мира по водным видам спорта-2025.

– Как прошли выборы?

– Решение жюри было единогласным. Ни у кого нет сомнений, что в Казани будет успешный чемпионат. Практика показала, как Татарстан умеет проводить соревнования.

– Уже понятно, где пройдет плавательный турнир?

– Есть разные варианты, но правильнее будет спросить об этом оргкомитет.

– О чем говорит, что уже через 10 лет чемпионаты мира снова пройдут в Казани и Будапеште? Там было настолько круто или просто желающих больше нет?

– На ЧМ-2025 и ЧМ-2027 изначально было семь кандидатов. Свой интерес выражали и США, правда, небольшой город. Однако на каких-то стадиях претенденты выпадали из этой гонки и до финала дошли только два города. К счастью, победила Казань. Здорово, что спортивные сооружения в городе получают такую загрузку. Есть печальные примеры, когда под грандиозные соревнования ставится что-то невообразимое, а потом там не проводится ничего.

– В США, самой плавательной стране планеты, никогда не проводился чемпионат мира. У вас есть объяснение этому феномену?

– Точно сказать не могу. Но некоторые считают, что проблема в американском законе, согласно которому бюджетные средства на проведение турниров выделяться не могут. Только частные. А героев пока не нашлось. Хотя вот по Играм доброй воли изначально инициатива тоже была частная, но потом, вроде бы, поддержку найти удалось. Так что при большом желании можно было бы поработать над этим. (Владимир Иванов)