Татьяна Покровская: "Микст-дисциплиной на Олимпиаде могут стать хайлайты"

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская считает, что смешанной дисциплиной в этом виде спорта на Олимпийских играх могут стать "хайлайты".

Этот вид программы дебютировал на чемпионатах мира именно на турнире в южнокорейском Кванджу.

- Это все пока только разговоры, но думаю, что у "хайлайтов" даже больше шансов стать олимпийским видом, чем у микст-дуэта или микст-групп, - цитирует "РИА Новости" Покровскую. - Но тогда им придется увеличить количество участников в синхронном плавании до десяти на Олимпийских играх. Как они там решат, я не знаю.

В Кванджу в этом виде программы победила команда Украины.

- Я специально их в этом году не ставила. Из Украины был вопрос — будем ли мы готовить "хайлайты", я сказала: успокойтесь, мы не будем их делать, будем делать комбинированную программу, - сказала Покровская. - Они молодцы, впервые стали чемпионками мира - ни Китай, ни Япония, ни Россия в "хайлайтах" не участвовали. Мы стараемся, чтобы в нашем виде не было никакой политики. Раньше у нас была единая команда, и было много спортсменок из Киева и Харькова.