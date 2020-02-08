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Светлана Ромашина: «Премия FINA вдвойне приятна после возвращения в спорт»

18:43
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Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина рассказала, что ей вдвойне приятно стать лауреатом премии Международной федерации плавания (FINA) как лучшей спортсменке года за сезон, в котором она вернулась в спорт.

Ромашина и ее партнерша по дуэту Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистками мира по итогам 2019 года.

— Нам приятно оказаться в числе победителей премии FINA, — цитирует «РИА Новости» Ромашину. — После возвращения в спорт для меня это вдвойне приятно, приятно, что оценили мои труды, труды Светы (Колесниченко) и нашего тренера Татьяны Евгеньевны Данченко. Хотя прямо сейчас, конечно, все мысли уже об олимпийском сезоне, об Олимпийских играх, на которых очень хочется выступить.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200208/1564440054.html

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