Сборная России по синхронному плаванию выиграла 9 золотых медалей из 10 на ЧМ

Сборная России по синхронному плаванию победила в медальном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Команда выиграла 9 золотых медалей из 10 возможных.

Сегодня российские синхронисты и синхронистки победили в произвольной программе смешанных дуэтов и соревнованиях команд в комбинированной программе.

Ранее Светлана Колесниченко выиграла техническую программу. В произвольной программе победила Светлана Ромашина.

Также Ромашина и Колесниченко выиграли золотые медали в соревнованиях дуэтов, в технической и в произвольной программе. В смешанных дуэтах Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев также выиграли в произвольной и в технической программах.

Кроме того, сборная России завоевала золотые медали в технической и произвольной программе.