Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2019 года

Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистками прошлого года, информирует пресс-служба FINA.

Их дуэт стал лучшим в технической и произвольной программах на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Колесниченко также выиграла одиночные соревнования в технической программе, а Ромашина — в произвольной.

Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом 2019 года. Он вместе с Майей Гурбанбердиевой победил на ЧМ в технической и произвольной программах в миксте.