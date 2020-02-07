Ромашина и Колесниченко признаны лучшими синхронистками 2019 года
21:24
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко признаны лучшими синхронистками прошлого года, информирует пресс-служба FINA.
Их дуэт стал лучшим в технической и произвольной программах на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
Колесниченко также выиграла одиночные соревнования в технической программе, а Ромашина — в произвольной.
Россиянин Александр Мальцев признан лучшим синхронистом 2019 года. Он вместе с Майей Гурбанбердиевой победил на ЧМ в технической и произвольной программах в миксте.
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