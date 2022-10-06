Мужчины смогут выступить в синхронном плавании на Олимпиаде в Париже

В FINA сообщили, что на Олимпиаде в Париже смогут выступить мужчины-синхронисты в соревнованиях групп.

«Новые правила синхронного плавания действуют с 2022 по 2025 год, включая период проведения Игр в Париже», — сообщили ТАСС в международной федерации.

Ранее мужчины могли выступать только в микст-дуэтах, теперь они получили право участвовать в групповых соревнованиях, но их присутствие не будет считаться обязательным. Новые правила в синхронном плавании вступят в силу с 1 января 2023 года.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.