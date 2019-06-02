Гурбанбердиева и Мальцев выиграли этап Мировой серии по синхронному плаванию в миксте

Россияне Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев стали лучшими в произвольной программе смешанных дуэтов на этапе Мировой серии по синхронному плаванию в Барселоне.

Российские спортсмены набрали 92,4 балла, причем в субботу они также выиграли и техническую программу, и, таким образом, стали победителями этапа. Другой российский дуэт Анна Гордеева - Артур Коршунов стал шестым с суммой 72,4 балла.

Следующий этап Мировой серии – суперфинал. Он будет проходить в Будапеште с 14 по 16 июня.

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