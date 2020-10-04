Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Анжелика Тиманина высказалась об экологической ситуации на Камчатке. По ее словам, на территории гибнут животные и страдают люди из-за отравления воды.

— Я просто в шоке от того, что сейчас происходит на Камчатке! Гибнут животные и страдают люди! Уже несколько дней (хотя на самом деле пару недель) жители Камчатки наблюдают страшные явления — на берегу океана лежат тысячи мертвых морских животных. Водолазы ныряют и всплывают со слезами на глазах — все дно усеяно трупами животных. Рыбы будто сварены в кипятке. Вода в океане мутная, грязная, со странным запахом.

Все мои знакомые серферы, кто находится сейчас там, получили серьезные химические ожоги глаз, кого-то рвало, у других появились проблемы с дыхательными путями, кашель. Люди перестали видеть предметы с расстояния 3х метров! Что произошло, так и не понятно, но по анализам воды выявлено превышение по нефтепродуктам в 4 раза и по фенолу в 2,5 раза!

В сети высказывают мнение, что причинои?отравления воды стали военные учения, которые как раз проходили тогда, когда люди стали замечать первые признаки трагедии. Если это так — понятно, почему о ситуации не разглашалось так долго?!

Друзья, Камчатка очень далеко от большинства из нас. От Москвы особенно — и внимание надзорных органов туда часто «не доходит». Особенно если это кому-то невыгодно. Мы должны помочь и придать широчаи?шеи? огласке это дело! Помните аварию Норникеля, защиту Куштау? Только благодаря массовым репостам удалось докричаться до политиков и призвать их принять меры! Даваи?те же спасем нашу страну, это нужно делать сейчас! — написала Анжелика.