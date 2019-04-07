Аверина и Васильев завоевали серебро и бронзу на этапе Мировой серии

Россияне Кристина Аверина и Михаил Васильев завоевали серебро в технической программе среди смешанных дуэтов на втором этапе Мировой серии в греческом Александруполисе.

Они набрали 81,8957 балла. Золото выиграли японцы Ацуси Абэ и Юми Адати (85,4462). В технической программе участвовало только два дуэта.

В произвольной программе Аверина и Васильев завоевали бронзу (85,1000 балла). Выиграли итальянцы Манила Фламини и Джорджио Минисини (90,1000), второе место заняли Абэ и Адати (87,5333).