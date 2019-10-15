Галиновский завершил карьеру в сборной России

Заслуженный мастер спорта Игорь Галиновский объявил о том, что завершил свою карьеру в сборной России. 33-летний центральный трехчетвертной больше не будет выступать на международном уровне, сообщает Twitter сборной.

За национальную команду Игорь Галиновский провел 52 матча и набрал 95 очков.

Заслуженный мастер спорта Игорь Галиновский объявил о том, что завершил свою карьеру в сборной России.



Спасибо за всё, Игорь ? pic.twitter.com/7vXDp5wr3M — Russian Rugby / Федерация Регби России (@RugbyRussia) October 15, 2019



