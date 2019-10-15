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Галиновский завершил карьеру в сборной России

17:15
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Заслуженный мастер спорта Игорь Галиновский объявил о том, что завершил свою карьеру в сборной России. 33-летний центральный трехчетвертной больше не будет выступать на международном уровне, сообщает Twitter сборной.

За национальную команду Игорь Галиновский провел 52 матча и набрал 95 очков.


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