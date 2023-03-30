Апелляцию на отстранение Паралимпийского комитета России рассмотрят в конце апреля

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) в конце апреля рассмотрит апелляцию на решение о приостановке членства ПКР.

«В конце апреля состоится заседание апелляционного трибунала МПК по нашей апелляционной жалобе на приостановление членства ПКР в МПК, — цитирует Рожкова ТАСС. — А в конце сентября пройдет заседание генеральной ассамблеи МПК, на котором вопрос о допуске российских спортсменов на соревнования может быть рассмотрен вновь».

Президент ПКР также заявил, что МПК проводит более жесткую политику в отношении россиян, чем МОК и другие международные федерации.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян до соревнований, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.