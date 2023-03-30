Рожков: «Рекомендации МОК не будут способствовать возвращению российских паралимпийцев»

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков высказался о новых рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по критериям допуска российских спортсменов к соревнованиям.

«Рекомендации МОК не будут способствовать возвращению российских паралимпийцев на международную арену, — цитирует ТАСС Рожкова. — На генеральной ассамблее МПК в конце прошлого года приостановлено членство ПКР в МПК, что привело к полному запрету российским спортсменам-инвалидам принимать участие во всех международных спортивных соревнованиях и Паралимпийских играх до тех пор, пока МПК, ориентируясь на собственное субъективное мнение, не сочтет, что для применения указанных санкций отпали основания».

Ранее Рожков сообщил, что апелляция на решение о приостановке членства ПКР в МПК будет рассмотрена в конце апреля.

В 2019 году МПК условно восстановил членство ПКР в организации с выдвижением ряда требований, которые российский комитет должен выполнить до 31 декабря 2022 года. В 2021 году благодаря этому решению россияне смогли принять участие в летних Паралимпийских играх в Токио.

В 2022 году российские паралимпийцы должны были принять участие в Паралимпиаде в Пекине, однако в феврале МПК принял решение не допускать россиян до соревнований, а позднее лишил ПКР членства в международной организации.