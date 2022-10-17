Австралийской милашке изуродовали лицо на ринге, но она победила. Лучшие фото недели
Есть такая замечательная комедия «В джазе только девушки» с сексуальной блондинкой Мэрилин Монро в главной роли. В нашей подборке лучших фото недели тоже только девушки. Насколько они привлекательны, судите сами, но снимки наверняка не оставят вас равнодушными.
Прошедшая неделя была насыщена событиями в женском профессиональном боксе. Пожалуй, самая миловидная чемпионка мира, обладательница пояса IBF во втором легчайшем весе австралийка Чернека Джонсон победила соотечественницу Сьюзи Рамадан в Мельбурне, несмотря на страшное рассечение.
Шрам на милом личике девушки — дело временное, зато в личном музее — нарядный пояс IBF.
Еще две красотки встретились на боксерском турнире в Лондоне. Вот так американки Миакаэла Майер и Алисия Баумгарднер улыбались на церемонии взвешивания.
А так соотечественницы лупили друг друга на следующий день. Судьи отдали победу Баумгарднер. Зрители на лондонской «O2 Arena» остались недовольны.
Главным событием вечера бокса в Лондоне стал бой американки Кларессы Шилдс и британки Саванны Маршалл. Двукратная олимпийская чемпионка из США в третий раз в карьере завоевала звание абсолютной чемпионки мира. Лица спортсменок, к счастью, не пострадали во время боя.
Впрочем, девушки появлялись на ринге не только для того, чтобы бить друг друга. Американец Дэвин Хейни защитил титул абсолютного чемпиона мира в бое-реванше с австралийцем Джорджем Камбососом. Победитель получил страстный поцелуй от своей подруги.
Еще один страстный поцелуй. На этот раз эксклюзивно снятый фотографом «СЭ». Александр Емельяненко второй раз женился на своей возлюбленной. Торжественная церемония прошла в Мещанском отделе ЗАГС Москвы 16 октября.
Снять майку после забитого гола в ворота соперниц — привычное дело для многих футболисток. Швейцарская нападающая Рамона Бахман продемонстрировала свой топ после гола в ворота команды Уэльса в отборочном турнире ЧМ-2023.
А это золотые топы футболисток «Зенита» после первой в истории победы в российской Суперлиге. Португальской звезде команды Аны Диаш золотой цвет определенно к лицу.
В Токио на прошлой неделе стартовал первый чемпионат мира по паркуру под эгидой FIG. Экипировка спортсменок не должна мешать выполнять головокружительные прыжки.
Прыгали на прошлой неделе и футболистки. Игроки «Манчестер Сити» Лаура Хемп и Эсме Морган празднуют гол в ворота соперниц из «Лестер Сити».
Так радовались в воскресенье на поле Академии «Спартака» имени Ф.Черенкова девушки из ФК «Чертаново» после победы (2:1) над сверстницами из ЦСКА. Второй год подряд команда становится лучшей в ЮФЛ.
Болельщицы из Катара ждут открытия чемпионата мира по футболу, снимая на свои мобильные телефоны пейзажи в Дохе.
Для РПЛ центральным событием прошедшей недели стало дерби ЦСКА — «Спартак». Открыть матч пригласили двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Светлану Хоркину.
Развлекали болельщиков на футбольном дерби армейские красавицы.
Группа поддержки сейчас редкость на футбольных матчах, в отличие от хоккея. А жаль. Ведь смотрится очень эффектно. Матч «Автомобилист» — «Ак Барс».
Блондинка на матче волейбольного «Динамо» в Москве.