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Сегодня, 14:30

Александр Емельяненко снова женился! Эксклюзивные фото со свадьбы бойца

Федор Успенский
Шеф отдела иллюстраций
Читать «СЭ» в
Полина и Александр Емельяненко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Александр Емельяненко женился на своей возлюбленной Полине. Бракосочетание случилось в Москве, в Мещанском отделе ЗАГС.

Александр и Полина познакомились в 2011 году, причем разница в возрасте их не смутила: ему было 30, ей — 19. В 2014-м боец оказался за решеткой по обвинению в изнасиловании, но Полина не бросила возлюбленного. Более того, в 2015-м, когда Емельяненко содержался в СИЗО, они расписались — прямо в Бутырском замке! В 2016-м же Александр вышел на свободу. А спустя два года Емельяненко сообщил, что они с Полиной развелись.

И вот в июле 2020-го, к удивлению тех, кто следит за карьерой АЕ, Полина приехала поддержать Александра в Сочи — на его бой с Магомедом Исмаиловым. Тем не менее о полноценном воссоединении тогда было рано говорить: вторая половина 2020-го — первая половина 2022-го — темные времена для Емельяненко, когда он часто уходил в запои. Летом же Александр пить определенно бросил и нормализовал отношения с Полиной. Да так, что они решили пожениться снова. «Мы будем делать детей!» — уверенно констатировал боец перед заключением брака.

Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Кольца новобрачных. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Кольца новобрачных.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»
Александр и Полина Емельяненко. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Александр и Полина Емельяненко.
Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр Емельяненко
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