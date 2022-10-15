Александр Емельяненко снова женился! Эксклюзивные фото со свадьбы бойца

Александр Емельяненко женился на своей возлюбленной Полине. Бракосочетание случилось в Москве, в Мещанском отделе ЗАГС.

Александр и Полина познакомились в 2011 году, причем разница в возрасте их не смутила: ему было 30, ей — 19. В 2014-м боец оказался за решеткой по обвинению в изнасиловании, но Полина не бросила возлюбленного. Более того, в 2015-м, когда Емельяненко содержался в СИЗО, они расписались — прямо в Бутырском замке! В 2016-м же Александр вышел на свободу. А спустя два года Емельяненко сообщил, что они с Полиной развелись.

И вот в июле 2020-го, к удивлению тех, кто следит за карьерой АЕ, Полина приехала поддержать Александра в Сочи — на его бой с Магомедом Исмаиловым. Тем не менее о полноценном воссоединении тогда было рано говорить: вторая половина 2020-го — первая половина 2022-го — темные времена для Емельяненко, когда он часто уходил в запои. Летом же Александр пить определенно бросил и нормализовал отношения с Полиной. Да так, что они решили пожениться снова. «Мы будем делать детей!» — уверенно констатировал боец перед заключением брака.

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Кольца новобрачных. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Александр и Полина Емельяненко. Федор Успенский, Фото «СЭ»