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Медведев назвал непрофессионализмом провокационный вопрос чилийского журналиста

14:00
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Российский теннисист Даниил Медведев назвал непрофессионализмом провокационный вопрос чилийского журналиста.

«В жизни мне задавали тысячи полторы вопросов, на все отвечал, порой отшучивался, если не хотел говорить. Но вчера впервые в жизни я не стал отвечать на вопрос. На мой взгляд, это было непрофессионально», — сказал Медведев.

28 июля после победы 25-летнего Медведева над итальянцем Фабио Фоньини (6:2, 3:6, 6:2) в матче 1/8 финала турнира Олимпиады-2020 в Токио чилийский журналист задал провокационный вопрос российскому теннисисту: «Россияне несут на этих Играх клеймо обманщиков. Как вы это воспринимаете?»

Медведев отказался отвечать и попросил организаторов турнира не допускать его к следующим матчам игр.

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