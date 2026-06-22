Мостовой — о Месси: «Величайший игрок всех времен и народов. Мы все будем плакать, когда он закончит»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о рекорде нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Форвард стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси — величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: «Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол», — сказал Мостовой «СЭ».

Форвард забил на 38-й минуте матча против сборной Австрии в групповом турнире ЧМ-2026. Для Месси гол стал 17-м в истории чемпионатов мира. Он обошел немца Мирослава Клозе (16 голов). Третье место занимает бразилец Роналдо (15). Далее идут француз Килиан Мбаппе и немец Герд Мюллер (оба — 14).

38-летний Месси забил 121-й гол в 201 матче за сборную Аргентины.