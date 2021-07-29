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Медведев во время решающего тай-брейка матча с Карреньо-Бустой: «Это ***, он никогда в жизни так не играл»

13:46
Даниил Медведев. Фото AFP
Даниил Медведев. Фото AFP
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Российский теннисист Даниил Медведев выругался во время решающего тай-брейка в матче 1/4 финала Олимпиады против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

При счете 4:6 в пользу испанца Медведев заявил: «Это *** [конец], никогда он так в жизни не играл». Слова россиянина попали в эфир трансляции встречи.

Карреньо-Буста победил Медведева со счетом 6:2, 7:6 (7:5), в полуфинале Олимпиады испанец сыграет с другим представителем России, Кареном Хачановым.

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Иван Торопцев все материалы автора

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