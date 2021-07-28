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Медведев: «Я стараюсь делать все, чтобы люди в России полюбили теннис»

08:29
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Теннисист Даниил Медведев рассказал, как относится к тому, что в России люди неохотно интересуются теннисом.

— Перед Олимпиадой был опрос, оказалось, что только 1% знает Марию Ласицкене. Вас не задевает, что в России так мало следят за спортом?

— Во-первых, я знаю Марию Ласицкене! Если быть честным, некоторые виды спорта я не знаю. Но наших золотых медалистов теперь знаю. Я стараюсь делать все, чтобы люди в России полюбили теннис. Я, Андрей, Карен и в этом году Аслан проделали большую работу, чтобы люди в России нас знали. Два года назад я не сыграл на Кубке Кремля, а там много людей пришло посмотреть на Андрея. Еще пять лет назад трибуны заполнялись на 10%. Думаю, сейчас уже намного лучше. Вообще, я за популяризацию спорта в России. В каком-то смысле эта ситуация задевает, но это и мотивирует показывать высокие результаты.

28 июля Медведев вышел в четвертьфинал Олимпиады в Токио в мужском одиночном разряде, обыграв итальянца Фабио Фоньини.

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Артем Калинин все материалы автора

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