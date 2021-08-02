Россиянка Велиева не вышла в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

Российская спортсменка Ханум Велиева в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Батсетсег Соронзонболд из Монголии.

Россиянка уступила в поединке в весе до 68 кг со счетом 5:8.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 68 кг

1/4 финала

Батсетсег Соронзонболд (Монголия) — Ханум Велиева (Россия) — 8:5