Россиянка Велиева не вышла в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе
07:30
Российская спортсменка Ханум Велиева в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Батсетсег Соронзонболд из Монголии.
Россиянка уступила в поединке в весе до 68 кг со счетом 5:8.
Вольная борьба
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
до 68 кг
1/4 финала
Батсетсег Соронзонболд (Монголия) — Ханум Велиева (Россия) — 8:5
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