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Россиянка Велиева не вышла в полуфинал Олимпиады в вольной борьбе

07:30
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Российская спортсменка Ханум Велиева в четвертьфинале олимпийского турнира по вольной борьбе уступила Батсетсег Соронзонболд из Монголии.

Россиянка уступила в поединке в весе до 68 кг со счетом 5:8.

Вольная борьба

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

до 68 кг

1/4 финала

Батсетсег Соронзонболд (Монголия) — Ханум Велиева (Россия) — 8:5

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Сергей Разин все материалы автора

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