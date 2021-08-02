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Красильников и Стояновский узнали соперников по 1/4 финала на Олимпиаде в Токио

17:01
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Американская пара Джейк Гибб — Трай Бурне уступила в 1/8 финала Олимпиады в соревновании по пляжному волейболу немецкому дуэту Юлиус Толе — Клеменс Виклер.

В следующей стадии соперниками немцев станут россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.

Пляжный волейбол

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Мужчины

1/8 финала

Джейк Гибб / Трай Бурне (США) — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия) — 1:2

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Иван Шитик все материалы автора

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