Красильников и Стояновский узнали соперников по 1/4 финала на Олимпиаде в Токио
17:01
Американская пара Джейк Гибб — Трай Бурне уступила в 1/8 финала Олимпиады в соревновании по пляжному волейболу немецкому дуэту Юлиус Толе — Клеменс Виклер.
В следующей стадии соперниками немцев станут россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.
Пляжный волейбол
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Мужчины
1/8 финала
Джейк Гибб / Трай Бурне (США) — Юлиус Толе / Клеменс Виклер (Германия) — 1:2
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