Россиянка Кочесок вышла в финал Олимпиады по прыжкам на батуте
08:42
Российская легкоатлетка Сусана Кочесок вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте.
26-летняя спортсменка заняла шестое место с результатом 102.790. Другая россиянка Яна Лебедева с результатом 71.805 заняла 11-е место и не смогла квалифицироваться в финал.
Финал олимпийского турнира пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 8:50 мск.
Прыжки на батуте
Токио (Япония)
Олимпийские игры
Женщины
Личное первенство
Квалификация
1. Лю Линглинг (Китай) — 105.470
2. Чжу Ксюин (Китай) — 105.300
3. Брени Пейдж (Великобритания) — 104.660
6. Сусана Кочесок (Россия) — 102.790
11. Яна Лебедева (Россия) — 71.805
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