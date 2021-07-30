Россиянка Кочесок вышла в финал Олимпиады по прыжкам на батуте

Российская легкоатлетка Сусана Кочесок вышла в финал олимпийского турнира по прыжкам на батуте.

26-летняя спортсменка заняла шестое место с результатом 102.790. Другая россиянка Яна Лебедева с результатом 71.805 заняла 11-е место и не смогла квалифицироваться в финал.

Финал олимпийского турнира пройдет сегодня, 30 июля, и начнется в 8:50 мск.

Прыжки на батуте

Токио (Япония)

Олимпийские игры

Женщины

Личное первенство

Квалификация

1. Лю Линглинг (Китай) — 105.470

2. Чжу Ксюин (Китай) — 105.300

3. Брени Пейдж (Великобритания) — 104.660

6. Сусана Кочесок (Россия) — 102.790

11. Яна Лебедева (Россия) — 71.805