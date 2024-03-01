Международная федерация еще не решила, как яхтсмены из России получат нейтральный статус

В Международной федерации парусного спорта (World Sailing) заявили, что организация пока не выработала до конца механизм получения российскими и белорусскими спортсменами нейтрального статуса.

«Мы еще не опубликовали процесс подачи заявки на получение нейтрального статуса», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы World Sailing.

25 января Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Квалификация Олимпийских игр начнется с соревнования регаты «Последний шанс», которое состоится с 20 по 27 апреля, и завершится олимпийской регатой в Марселе.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.