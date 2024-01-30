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Сегодня, 18:22

В ВФПС назвали дискриминационными условия отбора россиян на Олимпиаду

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заместитель исполнительного директора Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) по международной деятельности Яна Добжицкая оценила условия отбора россиян на Олимпиаду.

Ранее Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских спортсменов в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой будут разыграны олимпийские лицензии.

«Мы хотим обратить внимание на то, что предложенные условия участия в отборе на Олимпийские игры носят дискриминационный характер. Так как нейтральные спортсмены уже изначально находятся в неравных условиях по сравнению с атлетами других стран», — цитирует Добжицкую РИА «Новости».

Источник: РИА «Новости»
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