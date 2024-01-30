В ВФПС назвали дискриминационными условия отбора россиян на Олимпиаду

Заместитель исполнительного директора Всероссийской федерации парусного спорта (ВФПС) по международной деятельности Яна Добжицкая оценила условия отбора россиян на Олимпиаду.

Ранее Международная федерация парусного спорта (World Sailing) допустила российских спортсменов в нейтральном статусе к участию в регате «Последний шанс», на которой будут разыграны олимпийские лицензии.

«Мы хотим обратить внимание на то, что предложенные условия участия в отборе на Олимпийские игры носят дискриминационный характер. Так как нейтральные спортсмены уже изначально находятся в неравных условиях по сравнению с атлетами других стран», — цитирует Добжицкую РИА «Новости».