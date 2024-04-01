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Сегодня, 13:13

Лидеры сборной России по парусному спорту отказались участвовать в Олимпиаде

Виктория Кравченко
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Лидеры сборной России по парусному спорту отказались участвовать в Олимпиаде.
Фото Global Look Press

Президент Всероссийской федерации парусного спорта Сергей Джиенбаев сообщил, что лидеры сборной России по парусному спорту решили не участвовать в отборе на Олимпийские игры 2024 года.

«У меня нет информации, что кто-то ведет переговоры с Международной федерацией парусного спорта (World Sailing) об участии в этой регате, это дело индивидуальное. Но первые номера сборной уже отказались от участия из патриотических соображений и из-за отсутствия административной и консультативной поддержки», — цитирует Джиенбаева ТАСС.

25 января Международная федерация парусного спорта приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов до квалификации на Олимпиаду в Париже в 2024 году. Квалификация Олимпийских игр начнется с соревнования регаты «Последний шанс», которое состоится с 20 по 27 апреля, и завершится олимпийской регатой в Марселе.

Летние Олимпийские игры в Париже (Франция) пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/20407011
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