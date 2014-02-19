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19 февраля 2014, 15:36

Даниэль Седин: "Встреча России и Финляндии будет жесткой"

Николай ТИУНОВ
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Нападающий олимпийской сборной Швеции Даниэль СЕДИН (справа).
Фото Reuters

Нападающий сборной Швеции Даниэль Седин после победы в 1/4 финала олимпийского турнира в Сочи над Словенией (5:0) поделился мнением о втором четвертьфинальном поединке, в котором сойдутся Россия и Финляндия. По словам форварда, обе команды хорошо играют в защите, поэтому поединок получится жестким.

– Если вы посмотрите на национальные команды, то обратите внимание, что все они хорошо играют в обороне, – приводит Олимпийский новостной сервис слова Седина. – Финляндия является топ-командой, которая хорошо действует в защите. Встреча будет жесткой в любом случае. Что касается нашей команды, то мы находимся на правильном пути. Наш первый матч на турнире стал одновременно самым лучшим, и самым худшим. Это хороший знак. Но нам, безусловно, нужно становиться лучше, чтобы обыграть Россию или Финляндию, и мы станем лучше.

Встреча России и Финляндии состоится сегодня и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры.

Даниэль Седин
Россия на Играх
Сочи-2014
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
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