Даниэль Седин: "Встреча России и Финляндии будет жесткой"

Нападающий сборной Швеции Даниэль Седин после победы в 1/4 финала олимпийского турнира в Сочи над Словенией (5:0) поделился мнением о втором четвертьфинальном поединке, в котором сойдутся Россия и Финляндия. По словам форварда, обе команды хорошо играют в защите, поэтому поединок получится жестким.

– Если вы посмотрите на национальные команды, то обратите внимание, что все они хорошо играют в обороне, – приводит Олимпийский новостной сервис слова Седина. – Финляндия является топ-командой, которая хорошо действует в защите. Встреча будет жесткой в любом случае. Что касается нашей команды, то мы находимся на правильном пути. Наш первый матч на турнире стал одновременно самым лучшим, и самым худшим. Это хороший знак. Но нам, безусловно, нужно становиться лучше, чтобы обыграть Россию или Финляндию, и мы станем лучше.