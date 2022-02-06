Красивая победа для красивой жены. Как выглядит супруга олимпийского чемпиона Большунова

Она помогала исполнять мечту Александра.

Александр Большунов теперь может похвастать титулом, о котором мечтает любой спортсмен. Российский лыжник долго и упорно шел к цели и наконец достиг ее — по итогам скиатлона он стал олимпийским чемпионом.

Очевидно, что основное влияние — это природный талант, работа тренеров и большое упорство самого Александра, но нельзя не отметить помощь и поддержку любимой жены Анны. Она и сама до недавнего времени была лыжницей и может не только дать практические советы, но и прекрасно понимает, что такое быть спортсменом, тренироваться, соблюдать режим и снова тренироваться.

Анна сопровождала Александра на всех соревнованиях, но в Пекин поехать не смогла. Ситуация банальна — коронавирус, ограничения, запрет на контакты со спортсменами. В такой ситуации ехать было бессмысленно и девушка осталась в России, как и мы, смотреть гонки мужа по ТВ.

Кто-то мог бы приуныть без привычной поддержки, но Александр наоборот собрался и разгромил всех соперников в скиатлоне. Красивейшая победа для красивейшей жены. А вот, кстати, и она.