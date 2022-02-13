«Хотите получить шанс побеждать? Забудьте о «малых радостях жизни». Правила жизни Вероники Степановой

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала, как отметила золото в эстафете на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравила вчера немку Софи Крель, мою соперницу на последнем этапе эстафеты, поблагодарила за борьбу. Получила ответные поздравления — и вопрос: «Как отмечаю золотую медаль?»

Видимо, в понимании многих — никак.

Пообщалась с близкими, пересмотрела саму гонку в повторе, сделала выводы на будущее (да, там есть, что улучшать) — и легла спать.

Утром мне прислали видео того, как немецкая сборная отмечает свое серебро в эстафете — льется шампанское, хоровод и пение.

Не мое.

Никому не хочу навязывать, но свое отношение выскажу: чтобы побеждать, надо готовиться к важной гонке 365 дней в году, все посвятить именно этому. Ещё и многих людей вокруг настроить на то же. Да, когда была юнее, несколько хуже это понимала, но последний год провела именно так. И уже сейчас готовлюсь к чемпионату мира в Планице-2023 .

Хотите получить шанс побеждать? Забудьте о «малых радостях жизни», они вам ни к чему.

Дискуссия в духе «надо было обмыть» мне не нужна. Хотите обмыть — вы ошиблись блогом, сорри», — написала Степанова в Instagram.

Российская лыжница Вероника Степанова выиграла золотую медаль в эстафете в составе сборной. Воспитанница камчатской лыжной школы стала самой молодой чемпионкой Оолимписких игр в лыжных гонках — 21 год и 39 дней. Это абсолютно лучшее достижение как среди мужчин, так и женщин.

Вероника превзошла достижение трехкратной олимпийской чемпионки, россиянки Юлии Чепаловой, которая завоевала первое золото на Олимпиаде-1998 в Нагано (Япония) на дистанции 30 км в возрасте 21 года и 60 дней.