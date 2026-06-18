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18 июня, 09:25

Голая женщина выбежала на поле в матче Катар — Швейцария на ЧМ-2026

Сергей Ярошенко

Голая болельщица выбежала на поле во время матча группового этапа чемпионата мира 2026 года между сборными Катара и Швейцарии (1:1).

Игра проходила на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе.

Болельщица находилась на поле около пяти секунд, после чего ее остановила охрана. Фрагмент с инцидентом не попал в эфир телеканалов.

Во 2-м туре группового этапа Катар сыграет с Канадой (19 июня), а Швейцария встретится с Боснией и Герцеговиной (18 июня).

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