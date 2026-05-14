Хилем интересуются клубы из РПЛ и Бразилии, «Балтика» оценивает нападающего в 8 миллионов евро

Как стало известно «СЭ», к нападающему «Балтики» Брайану Хилю проявляет интерес ряд клубов из РПЛ и Бразилии, однако конкретных предложений калининградцы пока не получали. В клубе не настроены расставаться с 24-летним нападающим и готовы это сделать не менее, чем за 8 миллионов евро.

В этом сезоне РПЛ форвард забил 13 голов и сделал 1 результативную передачу в 24 матчах.

Сальвадорец Хиль перешел в «Балтику» из колумбийского «Депортес Толима» в январе 2025 года. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро.

«Балтика» с 46 очками после 29 встреч занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

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