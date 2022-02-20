17-летний словак Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером Олимпиады в Пекине

17-летний словацкий хоккеист Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером Олимпиады в Пекине

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски стал лучшим бомбардиром и снайпером Олимпиады в Пекине.

17-летний форвард забросил 7 шайб в 7 матчах на Играх в Китае. Это лучший показатель турнира по количеству голов.

В списке бомбардиров Слафковски опередил финна Сакари Маннинена благодаря большему числу заброшенных шайб. У Маннинена также 7 очков на Олимпиаде: 4 гола и 3 результативных передачи.

Отметим, что Слафковски также был признан самым ценным хоккеистом Олимпиады в Пекине.