Андреева произнесла часть речи на русском языке после титула на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Мирра Андреева после победы на Открытом чемпионате Франции-2026 поблагодарила за поддержку тренера Кирилла Крюкова на русском языке.

В финале «Ролан Гаррос» 19-летняя спортсменка обыграла польку Майю Хвалиньскую со счетом 6:3, 6:2.

«Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите сейчас по телевизору, по телефону. Спасибо за вашу поддержку. И за то, что вы всегда помогаете мне и верите в меня», — сказала россиянка.

Андреева впервые играла в финале турнира «Большого шлема». Она завоевала шестой титул в карьере в одиночном разряде и третий в сезоне-2026.

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