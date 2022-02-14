Российская фристайлистка Пантюхова не сможет побороться за медали Олимпиады в Пекине

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).

В первом прыжке она показала шестой результат, однако по итогам двух прыжков она стала лишь девятой.

За медали во втором финале поборются только первые шесть спортсменов.

Лучшей в первом финале стала американка Эшли Колдвелл.

Второй финал начнется в 15.00.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Акробатика

Финал 1

1. Эшли Колдуэлл (США) — 105,60

2. Сюй Мэнтао (Китай) — 103,89

3. Кун Фаньюй (Китай) — 102,71

4. Лора Пил (Австралия) — 100,02

5. Меган Ник (США) — 95,71

6. Анна Гуськова (Белоруссия) — 92,00

7. Марион Тено (Канада) — 91,92

8. Кайла Кюн (США) — 85,68

9. Есения Пантюхова (Россия) — 78,75

10. Даниэлла Скотт (Австралия) — 71,23

11. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 71,23

12. Анастасия Андриянова (Белоруссия) — 70,11