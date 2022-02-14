Российская фристайлистка Пантюхова не сможет побороться за медали Олимпиады в Пекине
Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований по лыжной акробатике на зимних Олимпийских играх в Пекине (Китай).
В первом прыжке она показала шестой результат, однако по итогам двух прыжков она стала лишь девятой.
За медали во втором финале поборются только первые шесть спортсменов.
Лучшей в первом финале стала американка Эшли Колдвелл.
Второй финал начнется в 15.00.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Акробатика
Финал 1
1. Эшли Колдуэлл (США) — 105,60
2. Сюй Мэнтао (Китай) — 103,89
3. Кун Фаньюй (Китай) — 102,71
4. Лора Пил (Австралия) — 100,02
5. Меган Ник (США) — 95,71
6. Анна Гуськова (Белоруссия) — 92,00
7. Марион Тено (Канада) — 91,92
8. Кайла Кюн (США) — 85,68
9. Есения Пантюхова (Россия) — 78,75
10. Даниэлла Скотт (Австралия) — 71,23
11. Акмаржан Калмурзаева (Казахстан) — 71,23
12. Анастасия Андриянова (Белоруссия) — 70,11