Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл

Сегодня, 15:20

Китайская фристайлистка Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике

Роман Шишов
Корреспондент

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике. Второе место заняла Анна Гуськова из Белоруссии. Замкнула тройку американка Меган Ник.

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Акробатика

Финал 2

1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61
2. Анна Гуськова (Белоруссия) — 107,95
3. Меган Ник (США) — 93,76
4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71
5. Лора Пил (Австралия) — 78,56
6. Кун Фаньюй (Китай) — 69,67

3
1
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российская фристайлистка Пантюхова не сможет побороться за медали Олимпиады в Пекине

В Федерации фристайла России оценили выступление россиянок в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости