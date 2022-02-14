Китайская фристайлистка Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике
Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике. Второе место заняла Анна Гуськова из Белоруссии. Замкнула тройку американка Меган Ник.
Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований.
Фристайл
Чжанцзякоу (Китай)
Олимпийские игры-2022
Женщины
Акробатика
Финал 2
1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61
2. Анна Гуськова (Белоруссия) — 107,95
3. Меган Ник (США) — 93,76
4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71
5. Лора Пил (Австралия) — 78,56
6. Кун Фаньюй (Китай) — 69,67
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