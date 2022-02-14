Китайская фристайлистка Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике

Китайская фристайлистка Сюй Мэнтао выиграла золото Олимпиады в акробатике. Второе место заняла Анна Гуськова из Белоруссии. Замкнула тройку американка Меган Ник.

Российская фристайлистка Есения Пантюхова не смогла выйти во второй финал соревнований.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Женщины

Акробатика

Финал 2

1. Сюй Мэнтао (Китай) — 108,61

2. Анна Гуськова (Белоруссия) — 107,95

3. Меган Ник (США) — 93,76

4. Эшли Колдуэлл (США) — 83,71

5. Лора Пил (Австралия) — 78,56

6. Кун Фаньюй (Китай) — 69,67