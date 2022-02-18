Объяснения суда по делу Валиевой: самые главные факты

Спортивный арбитражный суд обнародовал аргументы защиты, озвученные на слушаниях о сомнительной допинг-пробе чемпионки России и Европы по фигурному катанию Камилы Валиевой.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) опубликовала мотивировочную часть своего вердикта по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. В ней излагаются факты и аргументы, на основании которых коллегия из трех арбитров приняла свое решение. Напомним, что 14 февраля суд отклонил апелляцию МОК, ВАДА и Международного союза конькобежцев (ISU) и разрешил 15-летней спортсменке выступать в личном турнире одиночниц на Олимпиаде-2022. Такой итог стал одной из главных побед России в истории спортивного арбитража. Теперь мы точно знаем, на что именно ссылались наши адвокаты при рассмотрении дела. Это важно в том числе потому, что часть аргументов, скорее всего, будет использована во время принятия решения об окончательном оправдании или наказании звездной фигуристки.

К сожалению, Камила не воспользовалась шансом завоевать золото в личном турнире, который предоставил ей CAS. Находясь под огромным давлением, юная девушка не справилась с нервами, ошиблась в произвольной программе и, несмотря на победу в короткой, завершила турнир одиночниц вне подиума — на четвертом месте. Первые два места при этом заняли напарницы Валиевой по тренировкам на катке «Хрустальный» Анна Щербакова и Александра Трусова. Бронзу завоевала японка Каори Сакамото. Валиевой же теперь предстоит разбирательство по поводу попадания в ее организм запрещенного в спорте кардиологического препарата триметазидина. И здесь объективность дисциплинарных органов (и, возможно, снова арбитров CAS) будет очень важна. Ведь отмена временного отстранения россиянки от соревнований, случившаяся 14 февраля, касалось только Олимпиады. А впереди у Камилы долгая и, надеемся, очень успешная карьера.

Поэтому «СЭ» выбрал самые важные и интересные факты из мотивировочной части решения CAS. В дальнейшем адвокаты Валиевой и ее окружение теоретически могут выбрать другую линию защиты, например, после того, как получат в свое распоряжение дополнительные факты по итогам расследования. Однако, сделав всю эту информацию публичной, суд поставил адвокатов в определенные рамки и спровоцировал серьезное давление на следователей и суд со стороны СМИ. Публикация мотивировочной части — обычная практика арбитража. Однако история Валиевой — не совсем стандартная. Во-первых, речь идет о несовершеннолетней, и здесь должен быть совсем другой уровень конфиденциальности. Во-вторых, решение временной коллегии — не ставит окончательную точку в этой истории, а о деталях дела теперь знает весь мир. И это еще раз поднимает вопрос о том, что озвученная МОК и ВАДА забота о правах спортсменов, особенно юных, — это блеф.

Итак, фрагменты из 41-страничного вердикта CAS.

Валиева была против участия в деле американского судьи

«В начале слушаний Валиева выразила озабоченность назначением мистера Джеффри Бенца в качестве судьи из-за его статуса фигуриста, в прошлом выступавшего за США, а также бывшего сотрудника Олимпийского и Паралимпийского комитета США (15 лет назад). Мистер Джеффри Бенц прояснил, что его предыдущий пост и его национальность никак не влияют на его независимость и беспристрастность для решения по делу, — говорится в документе суда. — Кроме этого, спортсменка выразила возражения относительно юрисдикции выездной коллегии CAS и ускоренного характера процедуры.»

Как мы знаем, опасения российской стороны по составу коллегии арбитров и ускоренной процедуры суд в итоге отмел. Дело рассматривалось панелью в том составе, в котором она была назначена изначально, — итальянец Фабио Юдика, американец Джеффри Бенц и словенка Весна Бергант Ракочевич.

Российская сторона привлекла в качестве эксперта бывшего врача футбольной сборной России

В качестве антидопингового эксперта в суде выступал известный российский специалист Эдуард Безуглов, который в прошлом работал врачом сборной России по футболу и в настоящее время возглавляет медицинский комитет РФС. Кроме того, он занимал пост во Всероссийской федерации легкой атлетики, а также известен своими научными работами и публичными выступлениями, связанными с борьбой против допинга.

Существует вероятность ошибки лаборатории при тестировании

Один из пунктов аргументации со стороны спортсменки гласит: «Существует вероятность, что антидопинговая лаборатория могла допустить техническую ошибку, которая стыкуется с крайне низким уровнем концентрации вещества в пробе. Поэтому спортсменка будет запрашивать вскрытие и анализ пробы B».

После взятия биоматериала он обычно разделяется на две пробирки — пробу А и пробу В. Это делается на случай, если одна из пробирок будет повреждена или при исследовании в лаборатории что-то пойдет не так. В 99 процентах случаях результаты тестирования обеих образцов совпадают. Но в истории были примеры, когда проба В, в отличие от пробы А, оказывалась чистой, и обвиняемого спортсмена оправдывали.

«Из истории допинг-тестов спортсменки, подготовленной ее представителями, видно, что спортсменка многократно проходила допинг-контроль с 24 августа 2019 года по 7 февраля 2022 года, включая взятие проб 30 октября 2021 года (до положительной допинг-пробы), 13 января 2021 года и 7 февраля 2022 года (после положительной допинг-пробы). Все пробы спортсменки были отрицательными», — говорится в материалах дела.

Суд исключил осознанное применение триметазидина Валиевой

Эксперт Эдуард Безуглов подтвердил, что для получения преимущества в спорте триметазидин нужно принимать на регулярной основе. Концентрация 2,1 нг/мл, обнаруженная в пробе Валиевой, могла получиться после однократного приема 35 мг минимум за 5-7 дней до соревнований. Кроме того, второй эксперт подтвердил вероятность контаминации (загрязнения) и вредные побочные эффекты использования препарата, в особенности для детей. По мнению экспертов, триметазидин имеет побочные эффекты, такие как головокружения и потеря координации, что делает его прием в фигурном катании не только бесполезным, но и вредным.

В результате арбитры пришли к выводу, что «низкая концентрация вещества и отрицательные допинг-пробы, взятые до и после положительной пробы, указывают на то, что спортсменка не принимала триметазидин курсом для достижения терапевтического эффекта и улучшения спортивных результатов», и что «попадание запрещенного вещества в организм спортсменки с высокой долей вероятности связано с контаминацией». Более того, представители спортсменки считают, что «концентрация в 2,1 нг/мл значительно ниже технического предела обнаружения триметазидина, который составляет 10 нг/мл, и может быть связан с технической ошибкой анализа образца в лаборатории».

Окружение фигуристки предполагает, что причиной положительного анализа могло стать лекарство дедушки

По словам представителей 15-летней спортсменки, она не употребляла запрещенное вещество преднамеренно. Оно попало в ее организм, вероятнее всего, бытовым путем в результате общения с дедушкой, который применяет триметазидин после операции на сердце и обычно носит лекарство с собой. Одним из возможных способов проникновения допинга в организм спортсменки могла стать посуда, которую совместно использовали Камила и дедушка (фигуристка пила жидкость из того же стакана, что и дедушка).

Аргумент с «заражением» от других людей в последнее время используется в антидопинговых делах достаточно часто, и порой приводит к оправданию. Однако здесь важно объяснить суду, каким образом запрещенное вещество перекочевало в организм спортсмена из организма другого человека или с принадлежащих ему вещей. Пока из документов суда это не совсем ясно, и, если данная версия сохранится, ее точно необходимо уточнять.

Пока четкого «сценария заражения» окружение Валиевой не предоставило. В суде были озвучены устные показания матери спортсменки и предварительно записанное на видео послание ее дедушки, в котором он утверждает, что периодически применял триметазидин, когда страдал от приступов. Дедушка показал в камеру пачку лекарства триметазидин. Также в поддержку данной версии дали устные экспертные показания доктор Андрей Жалинский и доктор Эдуард Безуглов. Мать спортсменки заявила, что дедушка Камилы регулярно отвозит ее на первую и вторую ежедневные тренировки, ждет ее в тренировочном центре до окончания занятия, а затем отвозит ее домой, где остается с внучкой во время обеда.

Суд усомнился в версии о «заражении от дедушки»

Арбитры пришли к выводу, что спортсменка не представила доказательств по поводу того, что попадание в организм запрещенного вещества через бытовое заражения является наиболее вероятным. «Во-первых, нет независимых и/или документальных доказательств, что дедушка спортсменки принимал триметазидин. Кроме того, нет доказательств покупки, нет соответствующих медицинских записей и рецепта. Во-вторых, нет научных данных о том, насколько... концентрация триметазидина в пробе спортсменки сочетается с ее объяснением о «случайном воздействии», — отмечает суд.

Валиева задекларировала прием трех препаратов, все они разрешены

Решение суда подтверждает информацию, опубликованную ранее в западных СМИ о том, что Камила Валиева при заполнении формы допинг-контроля задекларировала прием L-карнитина, супрадина и гипоксена. Все три препарата разрешены к применению в спорте без ограничений. Абсолютно никакого криминала в этом нет.

Различные витамины принимают абсолютно все спортсмены, домыслы о том, что здесь речь идет о некоем «подозрительном коктейле» — пока что бездоказательны. Вопрос здесь сейчас только один — до каких пор международные спортивные структуры будут оставаться информационным решетом, через который конфиденциальная и очень болезненная информация утекает в публичное пространство?

Суд не принял объяснения ВАДА по поводу задержки в тестировании пробы

Арбитров не убедило объяснение ВАДА по поводу задержки в тестировании пробы Валиевой в Стокгольмской лаборатории. Агентство пыталось объяснить, что срок в 20 дней для обработки проб является рекомендуемым, но не обязательным, и 40 дней, которые потребовались для работы с пробой, укладываются в пределы нормы. Однако в CAS указали на несоответствие таких гибких рекомендаций к лабораториям со строгостью правил о временном отстранении спортсменов. Согласно материалам суда, проба была получена Стокгольмской лабораторией 29 декабря и более месяца провела в недрах этого учреждения.

Напомним, что двукратная задержка в проверке пробы привела к тому, что российская фигуристка узнала о вопросах к ней со стороны антидопинговых органов уже в Пекине, выступив в командных соревнованиях. Это обстоятельство заставило и сторону защиты, и суд действовать в состоянии страшной спешки, ведь Камиле через неделю предстояло выходить на личный турнир. Стокгольмская лаборатория сначала пыталась оправдать свою медлительность «нехваткой персонала» в разгар новой волны ковида, а потом ссылалась на то, что в РУСАДА якобы не пометили пробу как срочную.

Суд отдельно отметил, что результаты анализа проб спортсменки от 13 января и даже от 7 февраля уже были готовы к моменту слушаний.

Что дальше?

CAS отметил, что Валиева является несовершеннолетней, а значит, согласно Кодексу ВАДА, считается «защищенным лицом». Если в ее отношении будет доказано «отсутствие существенной вины или халатности», то наказание может выглядеть как выговор (нижний предел) или как двухлетняя дисквалификация (как верхний предел). То есть любой срок отстранения от спорта от нуля до двух лет, в зависимости от степени вины «защищенного» лица. Для взрослых спортсменов максимальный срок дисквалификации за первое нарушение составляет четыре года.

Кто представлял сторону Камилы Валиевой на слушании в CAS