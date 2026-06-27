Захарова назвала политизацией спорта запрет российским гимнасткам использовать национальную символику на Кубке вызова в Румынии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на использование сборной РФ по художественной гимнастике государственной символики на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Перед началом турнира мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на мероприятии. После этого сборная РФ отказалась от участия в состязании.

«Российские участники соревнований по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в румынском городе Клуж-Напоке столкнулись с очередным примером откровенного произвола и политизации международного спорта. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях. Ситуация выглядит тем более дикой, поскольку сохранение так называемых санкций против наших гимнасток сумел продавить местный градоначальник под дежурные заявления о противодействии «государству-агрессору». Перечить провинциальному деятелю, который, видимо, решил таким способом приподнять свой «авторитет», ни организаторы мероприятия, ни власти не решились», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке состоится с 26 по 28 июня.