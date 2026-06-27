Художественная гимнастика
Новости
Олимпиада Небесная грация
Уведомления
Главная
Художественная гимнастика

Сегодня, 16:30

Захарова назвала политизацией спорта запрет российским гимнасткам использовать национальную символику на Кубке вызова в Румынии

Сергей Филин

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала запрет на использование сборной РФ по художественной гимнастике государственной символики на этапе Кубка вызова в Клуж-Напоке (Румыния).

Перед началом турнира мэр города Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против возможного использования российской символики на мероприятии. После этого сборная РФ отказалась от участия в состязании.

«Российские участники соревнований по художественной гимнастике FIG World Challenge Cup в румынском городе Клуж-Напоке столкнулись с очередным примером откровенного произвола и политизации международного спорта. Единственно возможной, логичной реакцией с российской стороны стал отказ участвовать в состязаниях. Ситуация выглядит тем более дикой, поскольку сохранение так называемых санкций против наших гимнасток сумел продавить местный градоначальник под дежурные заявления о противодействии «государству-агрессору». Перечить провинциальному деятелю, который, видимо, решил таким способом приподнять свой «авторитет», ни организаторы мероприятия, ни власти не решились», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Сборная России выполняет упражнение с&nbsp;пятью мячами в&nbsp;финале Кубка вызова в&nbsp;Пекине.«Гордимся принятым решением». В России поддержали гимнасток, отказавшихся выступать без флага

Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Клуж-Напоке состоится с 26 по 28 июня.

Источник: МИД РФ
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Художественная гимнастика
Читайте также
Умер президент Творческого союза художников России Константин Худяков
Мбаппе и Холанн — наследники Роналду и Месси? Сравнение достижений двух бомбардиров
Определились 9 пар 1/16 финала и пять лучших команд с третьих мест. Расклады плей-офф ЧМ-2026
Отравившиеся на вечеринке в Подмосковье могли употреблять наркотики
Драма Ирана, Кабо-Верде проползло в плей-офф, Возинья сыграет против Месси, внутренние разборки в Уругвае
В Крыму предупредили о возможных отключениях электричества
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
Материалы сюжета: Российский спорт: вопрос снятия международных санкций, возвращение флага и гимна РФ в Европе и всем мире
Глава РФС Дюков — о допуске сборной U-15 до чемпионата мира: «Это решение не стало сюрпризом»
«Гордимся принятым решением». В России поддержали гимнасток, отказавшихся выступать без флага
Советник президента УЕФА Климент: «Момент болезненный, но мы рады, что российский футбол развивается»
Митрофанов: «ФИФА считает необходимым как можно быстрее восстановить допуск России»
«Остановивший» Кейна ганский колдун решил помочь России. Он обещает снять санкции со сборной
Международная федерация тяжелой атлетики допустила штангистов из России до соревнований с флагом и гимном
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Матыцин о российских гимнастах: «Наш отказ — не эмоциональный демарш, это принципиальная защита»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости