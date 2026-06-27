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Сегодня, 16:02

Глава РФС Дюков — о допуске сборной U-15 до чемпионата мира: «Это решение не стало сюрпризом»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Дюков.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение ФИФА о допуске сборной России U-15 до чемпионата мира по футболу.

— Судя по допуску команд U-15, можно ли сказать, что все больше стран поддерживают возвращение России? Расскажите, стало ли для вас откровением или запланированным решением?

— Это решение не стало сюрпризом. Мы к этому готовились. Мы получили от ФИФА письмо с формой заявки на участие в чемпионате мира и фестивале ФИФА для юношей до 15 лет. Мы уже подготовили заявку и отправили ее. Конечно это важный шаг к полному возвращению наших национальных сборных и клубов к участию в международные соревнованиях.

— Не будет ли решение о допуске юниоров на ЧМ отменено, как это произошло ранее с U-17?

— Я в это не верю. Считаю, что наша юношеская команда сможет принять участие и мы не увидим повторения того, что было в 2023 году, когда ФИФА и УЕФА отменили приятное решение по допуску наших сборных на чемпионат Европы U-17.

Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане.

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Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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Александр Дюков
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